Soulé: "Dybala non mi dice cosa farà. Mondiale con l'Argentina? C'è grande concorrenza, sarebbe un sogno"

Matias Soulé è arrivato in Argentina e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti locali in merito alla sua stagione con la Roma, alle speranze di convocazione per il Mondiale e al futuro del compagno di squadra Paulo Dybala. Il classe 2003, autore di 7 gol in 39 presenze stagionali in giallorosso, fa parte della pre-lista di 55 convocati stilata dal commissario tecnico Lionel Scaloni: "So che è difficile, ma c'è sempre speranza. C'è una grande concorrenza, ma se non dovesse succedere lavorerò per riuscirci più avanti. Sarebbe un sogno esserci, altrimenti tiferò come ho sempre fatto". In passato, il suo agente Martín Guastadisegno aveva espresso disappunto per lo scarso impiego del calciatore in nazionale. L'attaccante ha poi analizzato la sua annata nella Capitale, condizionata da qualche problema fisico: "La prima metà della stagione è andata abbastanza bene, poi la pubalgia mi ha tenuto un po' fuori in alcune partite, ma ho finito giocando, che era ciò che volevo. Ora penso a riposare".

Soulé si è infine espresso sull'incertezza legata alla permanenza a Roma di Dybala, sul quale resta vigile l'interesse del Boca Juniors: "Vado molto d'accordo con lui, ma non mi vuole dire cosa farà. Quest'anno abbiamo creato un bel gruppo, prima c'era anche Leandro Paredes. Averlo con me è bello, ma è una decisione che deve prendere lui in base a ciò che ritiene migliore".

(tycsports.com)