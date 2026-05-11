Social, Bove ricorda il suo gol al Leverkusen in semifinale di Europa League: "Tre anni fa..." (VIDEO)

Edoardo Bove ha ricordato sui propri canali social uno dei momenti più iconici della sua carriera con la maglia della Roma. Il centrocampista ha condiviso il video della rete siglata tre anni fa contro il Bayer Leverkusen, nell'andata della semifinale di Europa League. "Tre anni fa…", ha scritto con nostalgia il calciatore a corredo delle immagini. Era l'11 maggio 2023 quando, allo stadio Olimpico, Bove risolse il match contro i tedeschi ribadendo in rete una respinta corta di Hradecky su tiro di Tammy Abraham. Quel gol risultò poi decisivo per la qualificazione della squadra, allora allenata da José Mourinho, alla finale di Budapest.



