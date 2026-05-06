Sky chiede i danni a Tim e Dazn per il "cartello" sul calcio. Chiesto un risarcimento fino a 1,9 miliardi

Dopo che a gennaio l'Antitrust ha confermato un "grave intesa restrittiva della concorrenza" nel mercato telco e pay tv, durata un anno e sette mesi dell'infrazione scatta l'ora dei risarcimenti e Sky chiede 1,9 miliardi di euro a Tim e Dazn. Secondo quanto si apprende ora sarà il Tribunale di Milano a doversi esprimere. Il lungo procedimento, che fa riferimento al memorandum sottoscritto nel 2021 in vista della gara indetta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di calcio per l'assegnazione dei diritti televisivi, si era chiuso con un primo pronunciamento nel 2023, a cui erano seguiti i ricorsi al Tar nel 2024 e poi al Consiglio di Stato nel 2025 fino ad arrivare a gennaio, dopo una nuova istruttoria dell'Agcm alla rideterminazione delle sanzioni, 3,6 milioni per Dazn e 760.776 euro per Tim.

(Ansa)