Simonelli: "Il derby alle 12:30 sarà visto in Oriente"

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, è intervenuto al "Merger & Acquisition Summit 2026" soffermandosi sulla collocazione oraria del prossimo derby di Roma. Il dirigente ha sottolineato il potenziale commerciale della scelta: "Le partite alle 20:45 non possono essere viste in Oriente. Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente".

Simonelli ha poi analizzato il divario economico che separa i club italiani dalle grandi realtà europee: "Milan e Inter incassano 70 milioni di euro dallo stadio, mentre il Real Madrid ne fa 250 milioni. Solo con gli introiti da stadio, guadagna quattro volte tanto. Questo significa poter aumentare il valore della squadra". Il presidente non ha risparmiato critiche agli impianti attuali: "Basta guardare lo stadio di Firenze. Come si fa a guardare una partita con uno stadio in quelle condizioni?".

Sul fronte della crescita internazionale, la Lega valuta l'ingresso di nuovi capitali: "Stiamo valutando di creare una piattaforma con alcuni investitori. Non è detto che la faremo, siamo alla fase embrionale". Infine, il numero uno della Serie A ha lanciato un allarme sulla gestione dei talenti locali: "Abbiamo una carenza strutturale dei vivai. Lo Stato non dà le infrastrutture. In Sicilia e Calabria abita il 12% della popolazione e ci sono solo due giocatori nei vivai a livello internazionale".

(tuttomercatoweb.com)