Serie B, il Frosinone è promosso in Serie A: 5-0 al Mantova all'ultima giornata, prima promozione per Alvini

Il Frosinone di Massimiliano Alvini è la seconda squadra promossa in Serie A dopo il Venezia. I giallazzurri hanno centrato il traguardo nell'ultima giornata di campionato grazie alla vittoria per 5-0 contro il Mantova, superando nel testa a testa finale il Monza di Paolo Bianco, ora atteso dai playoff. Per il club ciociaro si tratta di un ritorno nella massima serie dopo due anni. Il risultato premia il lavoro di Alvini, capace di risollevare una squadra che nella scorsa stagione aveva chiuso al quindicesimo posto. La promozione è arrivata schierando la rosa più giovane dell'intero campionato cadetto. Il cammino del Frosinone ha registrato sole tre sconfitte in tutto il torneo, maturate contro Venezia e Monza. Per Alvini si tratta della prima promozione dalla Serie B alla Serie A della carriera.