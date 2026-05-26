Serie A, svelato il nuovo pallone ufficiale per la stagione 2026/27

La Serie A ha presentato ufficialmente il nuovo pallone che accompagnerà il campionato 2026/27. Si tratta dello Stellar Nitro Ultimate, nuovo modello destinato a diventare protagonista sui campi della massima serie italiana nella prossima stagione. Il nuovo pallone ufficiale, realizzato da Puma, unisce innovazione tecnologica e design moderno, con caratteristiche pensate per garantire maggiore precisione, stabilità e performance elevate durante il gioco. Come spiegato dalla Lega Serie A nella presentazione ufficiale, il modello è stato sviluppato per offrire standard di alto livello sia dal punto di vista tecnico che della resa in campo. Lo Stellar Nitro Ultimate raccoglierà quindi l’eredità del pallone utilizzato nell’attuale stagione, diventando il nuovo simbolo del campionato italiano per il 2026/27. Un dettaglio che ogni anno accompagna l’inizio di un nuovo ciclo calcistico e che, come sempre, cattura curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

(legaseriea.it)