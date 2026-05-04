Sarri attacca la Lega: “Orario del derby? Un insulto, qualcuno deve pagare”

Maurizio Sarri alza la voce in vista del derby tra Roma e Lazio. Il tecnico biancoceleste, in conferenza stampa, ha criticato duramente la scelta dell’orario della sfida, programmata alle 12:30, senza usare mezzi termini.

"L’orario del derby è un insulto a Roma, ai club e ai tifosi. Qualcuno deve pagare", ha dichiarato Sarri, puntando il dito contro chi ha deciso la programmazione. Un tema che, secondo l’allenatore, era ampiamente prevedibile: "Le date degli internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure". Il tecnico ha poi rincarato la dose, mettendo in discussione direttamente l’operato della Lega: "Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa deve dare le dimissioni subito". Parole dure, che evidenziano tutto il malcontento per una gestione ritenuta poco coerente. Sarri ha anche sottolineato la disparità di trattamento rispetto ad altre partite di cartello: "Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter-Milan alle 12:30. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora. Io vado in panchina, poi mi alzo e me ne vado. Non farò interviste per protesta".