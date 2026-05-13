Roma, il ritorno di Totti è lontano. Ma con Ryan Friedkin nella Capitale potrebbe arrivare l'accelerata

"In questo momento non ci pensiamo" ha risposto oggi Francesco Totti ai microfoni di Sportmediaset in merito a un possibile ritorno nel club giallorosso. A febbraio, l'allora Senior Advisor del club, aveva parlato di un ritorno molto vicino dell'ex numero 10. Come viene riportato, Totti avrebbe avuto un contatto con Ryan Friedkin trovando un'intesa di massima per il ruolo di ambasciatore nella prossima stagione, quella del centenario. Con il trascorrere del tempo, però, la pista si è completamente raffreddata.

L'arrivo a Trigoria di Ryan Friedkin, però, potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per riallacciare i rapporti con lo storico capitano e dare una forte accelerata al suo ritorno.

(gazzetta.it)

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