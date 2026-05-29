Retroscena Napoli: tentativo per ingaggiare Gasperini dopo l'addio di Conte. Il tecnico ha rifiutato l'offerta

Il Napoli ha scelto Max Allegri per sostituire Antonio Conte. Il club partenopeo ha virato con decisione sull'ormai ex allenatore del Milan, dopo aver sondato fortemente anche Vincenzo Italiano, liberatosi dal Bologna. Prima di definire l'accordo con Allegri, però, come riferito da Ubaldo Righetti ai microfoni dell'emittente radiofonica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, avrebbe fatto un tentativo per ingaggiare Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso non ha dato la sua disponibilità e ha rifiutato l'offerta.

(Radio Romanista)