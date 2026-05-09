Caso Wesley-Bailey, Report: "Scala ottenne la licenza solo a novembre 2025". Ma l'agente risulta iscritto al registro federale da giugno (VIDEO)

Nella conferenza stampa alla vigilia di Parma-Roma, è stata posta a Gasperini anche una domanda su Pietro Scala, uomo di fiducia della famiglia Friedkin che avrebbe fatto da intermediario negli acquisti di Wesley e Bailey incassando oltre 2 milioni di euro. La trasmissione di Rai 3 ha pubblicato sui suoi canali social un video esclusivo in merito all'indagine, aggiungendo alcuni dettagli. Per il giamaicano Scala avrebbe ricevuto 140 mila euro (più un extra di l milione e mezzo in caso di acquisto), per il terzino invece 2.2 milioni di euro totali in cinque anni. Pietro Scala però avrebbe ottenuto la licenza Fifa per condurre operazioni all'estero solo nel novembre 2025, quindi alcuni mesi dopo la firma dei due calciatori.

Secondo documenti visionati da #Report, Pietro Scala avrebbe incassato oltre 2,2 milioni di commissioni per l’operazione Wesley, pur ottenendo la licenza FIFA da agente solo mesi dopo la firma. Nelle prossime puntate un'inchiesta sul sistema calcio dopo il fallimento ai Mondiali. pic.twitter.com/G7TKeBdm9n — Report (@reportrai3) May 9, 2026





Filippo Biafora nel corso del suo intervento a Radio Manà Manà Sport ha fatto chiarezza sul ruolo di Pietro Scala all’interno di Trigoria. Scala infatti, è un amico di Ryan Friedkin e non ha alcun ruolo ufficiale nel club. I Friedkin, invece di inserire un’ulteriore figura, hanno scelto Scala come domiciliatario per i procuratori dei giocatori extracomunitari che devono essere tesserati: è il loro rappresentante in Italia e il suo nome appare nei moduli federali della FIGC. Il suo ruolo, continua Biafora, è quello di verificare le commissioni degli agenti dei calciatori extracomunitari.

(romasport.eu)

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Arrivano ulteriore chiarimenti da Filippo Biafora su X. Scala risulta iscritto al registro federale degli agenti sportivi della Figc dall'11 giugno 2025 secondo i documenti pubblicati dalla stessa Figc. Il suo nome appare nella modulistica ufficiale dei contratti di Bailey e Wesley.

Pietro Scala risulta iscritto al registro federale degli agenti sportivi della Figc dall'11 giugno 2025 secondo i documenti pubblicati dalla stessa Figc. Il suo nome appare nella modulistica ufficiale dei contratti di Bailey e Wesleyhttps://t.co/Rt5OkSrOvw#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/vLo51nPUaZ — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 9, 2026



