Renzetti: "Manna lusingato, ma resterebbe a Napoli con un adeguamento. Gasperini gli telefona un giorno sì e uno no"

L’interesse della Roma per Giovanni Manna trova conferme nelle parole di Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano ai tempi della militanza del dirigente in Svizzera. Intervenuto ai microfoni di "Stile TV", Renzetti ha svelato i retroscena dei contatti tra l'attuale direttore sportivo del Napoli e l'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini. "Credo sia lusingato dalle parole di Gasperini che gli telefona un giorno sì e un giorno no. Se Gasperini cerca Manna qualcosa c’è, poi è chiaro che Manna è affezionato a Napoli", ha dichiarato Renzetti, che ha poi analizzato la posizione del dirigente all'interno del club di Aurelio De Laurentiis: "Non credo che Manna voglia andar via dal Napoli, credo sia stato richiesto e un minimo di ambizione c’è sempre. Quando sei richiesto è un riconoscimento. Ha a che fare con un allenatore sempre teso ed un presidente viscolo, Manna è in gamba e lo ha dimostrato ancora una volta".

In merito al possibile trasferimento nella Capitale, Renzetti ha chiarito quale potrebbe essere la condizione per la permanenza in azzurro: "Ho sentito Giovanni una volta sola e mi ha detto che era sollecitato e lusingato da questo interesse della Roma, ma con un adeguamento a Napoli resterebbe perché ha un contratto lì".