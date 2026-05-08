Renzetti (ex pres. Lugano): "Manna alla Roma? Dipende tutto da De Laurentiis. Gasperini lo chiama ogni due giorni"

RETESPORT - Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica e ha parlato di Giovanni Manna (con cui lavorò nel club svizzero), attuale direttore sportivo del Napoli e obiettivo principale della Roma per sostituire Frederic Massara. Ecco le sue parole: "Si tratta di un ragazzo empatico, sempre in movimento, ha tanti contatti e per questa professione sono caratteristiche importanti. Sa capire gli umori di chi ha intorno".

Si sposerebbe bene con Gasperini?

“Ci sono due aspetti importanti: Gasp ha lavorato con Sartori, con personaggi di assoluto livello, forse il migliore d’Italia e se chiama Manna un giorno sì un giorno no, vuol dire che c’è una stima importante da parte del tecnico. Sicuramente è una richiesta di Gasperini, quindi sul piano caratteriale non ci sono problemi”.

Manna verrà alla Roma?

“Ha un contratto col Napoli ed è una persona ambiziosa, penso dipenda moltissimo da De Laurentiis. Tutto dipende da questo”.