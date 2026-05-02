Ranieri-Sayf: l'incontro per lo speciale "Generazione Leicester, dieci anni dopo" (VIDEO)

Tutto è nato in una conferenza stampa di Sayf alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Il cantante, arrivato secondo nell'ultima edizione della kermesse, si è paragonato al Leicester di Ranieri che nel 2016 vinse la Premier League. "Uno parte senza sperare niente. Essere qua è già una grandissima vittoria, un grandissimo sogno. Molti della mia squadra c'è tutta gente che non faceva questo mestiere. Mi sento un po' come se avessimo fatto il nuovo Leicester" aveva detto il cantante. E da queste dichiarazioni è nato un progetto affascinante che ricorda la storica impresa targata Claudio Ranieri.

Sky Sport ha indetto uno speciale intitolato "Generazione Leicester, dieci anni dopo - Sayf incontra Ranieri", disponibile da oggi 2 maggio. Uno speciale composto da tre episodi in cui Claudio Ranieri si confronta e racconta la sua meravigliosa storia a Sayf.

"Io l'ho citato un po' così perché quello che è rimasto nella percezione collettiva è il sogno" ha detto il cantante tornando alle sue parole in conferenza stampa.



