Ranieri, la polemica della figlia Claudia: "La gente parla senza sapere"

L'addio di Claudio Ranieri alla Roma ha fatto inevitabilmente rumore. L'ex allenatore e Senior Advisor, una vera e propria leggenda giallorossa, ha lasciato la Roma dopo un breve comunicato diramato dal club. Le forti tensioni, divenute poi pubbliche, con Gian Piero Gasperini hanno portato la società a fare una scelta. E il sacrificato è stato proprio Claudio Ranieri.

Dopo l'intervento via Instagram dell'ex suocero di Ranieri, l'attore Alessandro Roia, anche la figlia Claudia (ex compagna di Roia) ha voluto lanciare una frecciatina tramite i social sull'addio alla Roma di suo padre Claudio. La figlia Claudia, in riferimento a un articolo che ripercorreva le ultime settimane di suo padre alla Roma, ha scritto: "C'è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive. E poi c'è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare".