Ranieri: "De Rossi sta facendo bene a Genova, è un ragazzo di valore con ottime idee"

Presente al premio "Gianni Di Marzio" l'ex Senior Advisor giallorosso Claudio Ranieri ha parlato di diversi temi, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Le sue parole: "Gianni è stato mio allenatore per tre anni a Catanzaro, abbiamo vinto un campionato di Serie B, poi siamo stati a Catania, dove abbiamo vinto il campionato di B. Devo essere riconoscente a lui e alla sua famiglia per l'inizio della mia carriera da allenatore. De Rossi e Lombardo? Penso bene di entrambi. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento perché è un ragazzo di valore con ottime idee. Daniele era già un allenatore in campo insieme a Pizarro. Non ho nulla da consigliargli, tanto il calcio è un mare: bisogna saper navigare in tutte le condizioni". Sulla Nazionale ha aggiunto: "Seguo sempre il calcio, dobbiamo risollevarci, non è possibile stare così lontano dai grandi eventi".

(Sky Sport)