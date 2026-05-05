Quanto vale la Champions per i giallorossi: ricavi milionari tra bonus e ranking

La qualificazione alla Champions League rappresenterebbe molto più di un traguardo sportivo per la Roma. Come riportato da Calcio e Finanza, l’accesso alla massima competizione europea garantirebbe al club giallorosso introiti fondamentali tra bonus UEFA, market pool e ranking storico. Già la sola partecipazione alla fase a gironi assicurerebbe una base economica importante, a cui si aggiungerebbero premi legati ai risultati ottenuti nel corso del torneo. Vittorie e pareggi incrementerebbero ulteriormente i ricavi, così come l’eventuale passaggio alle fasi a eliminazione diretta. Un elemento chiave è rappresentato dal ranking UEFA, che incide sulla distribuzione complessiva dei proventi e può favorire la Roma grazie ai risultati ottenuti nelle recenti stagioni europee. Questi sono i bonus garantiti per ognuno dei club in lotta per la qualificazione, in caso di partecipazione alla Champions League 2026/27:

Roma – 43,5 milioni di euro

Juventus – 42,6 milioni di euro

Napoli – 38,9 milioni di euro

Milan – 38,5 milioni di euro

Como – 34,9 milioni di euro