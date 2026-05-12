Presidente della Federcalcio Turca: "Montella rimarrà con noi. C'era un'offerta per allenare anche la Roma ma non abbiamo accettato" (VIDEO)

Il presidente della Federazione Calcistica Turca, Ibrahim Hacıosmanoğlu, ha parlato del commissario tecnico della Nazionale turca Vincenzo Montella raccontando anche un retroscena del passato. Hacıosmanoğlu ha voluto chiarire che la posizione di Montella, ad oggi, è ben salda sulla panchina della Turchia: "Montella non riceverà un'offerta e non andrà da nessuna parte. Se arriva un'offerta, non la prenderemo in considerazione. Nemmeno l'allenatore".

Il presidente della Federcalcio Turca ha spiegato a AA SPOR, come in passato Montella gli abbia riferito di avere un'offerta dalla Roma: "Ci sono state due partite contro l'Ungheria per la Nations League. È venuto da me e ha detto: 'C'è un'offerta da Roma, ho questa opportunità, la vorrei valutare'. Disse: 'Sei appena stato scelto, se pensi che otterrò brutti risultati in due partite, se vuoi mandarmi, lasciami cogliere questa opportunità'. Non abbiamo un piano del genere in mente. Continueremo così finché saremo qui".

Per Montella, come raccontato da Ibrahim Hacıosmanoğlu, si era prospettata la possibilità di un doppio incarico tra Roma e Nazionale turca. La federazione turca non ha accettato.

Le partite in questione, quelle della Turchia contro l'Ungheria in Nations League, si sono giocate a marzo 2025. Si ipotizza, quindi, che Montella era uno dei nomi presi in considerazione per sostituire sulla panchina giallorossa Claudio Ranieri.

?️ İbrahim Hacıosmanoğlu:



?"Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez."

?"Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik." pic.twitter.com/35hUh07FHN — AA SPOR (@aa_spor) May 12, 2026



