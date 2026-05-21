Pisilli premiato dalla Serie A: è il Rising Star del mese di maggio

Arriva un importante riconoscimento per Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma è stato infatti premiato dalla Serie A come Rising Star del mese di maggio, confermando la sua crescita costante e la sempre maggiore centralità all'interno del gruppo squadra. Per il classe 2004 si tratta di un attestato significativo, che certifica l’impatto avuto nelle ultime settimane grazie a prestazioni convincenti, personalità e una maturità ben oltre la carta d’identità. Pisilli si è ritagliato spazio con continuità, 90' minuti giocati contro la Fiorentina , 32' contro il Parma e 45' contro la Lazio, 3 presenze condite da 1 gol e 2 assist (uno proprio al derby).