Perotti: "Oggi la mia Roma avrebbe vinto qualche scudetto. Ora spero nella Champions, Gasperini è un grandissimo allenatore"

SKY SPORT - Diego Perotti, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua avventura nella Capitale. Ecco le sue dichiarazioni.

Quanto le manca il calcio e quanto segue la Roma?

"Il calcio mi mancherà per sempre, uno non si dimentica mai di questo amore. È un vuoto che resterà sempre, fortunatamente con il padel ho trovato il modo per riempire un po' il vuoto e rivedere gli ex compagni. La Roma? Il mio cuore sarà sempre lì. Mi auguro che vada in Champions, con tutte le difficoltà avute fra infortuni e cose interne ha fatto un grandissimo anno. Purtroppo non dipende da loro ma me lo auguro, se lo meriterebbero".

Fra i tatuaggi ha anche il Colosseo…

"È il simbolo di quanto mi sia rimasta nella pelle. È una città bellissima, viverla da straniero e sentire questo amore mi rende orgoglioso".

L'ultima volta in Champions grazie a un suo gol nella gara di addio a Totti: quella Roma poteva fare di più?

"In quel periodo avevamo trovato squadre che facevano 100 punti, era tosta. Forse al giorno d'oggi avremmo vinto qualche scudetto. Oggi comunque la Roma ha giocatori di qualità e un grandissimo allenatore, speriamo che ci possa essere una botta di fortuna che spesso è mancata e che possa arrivare in Champions".