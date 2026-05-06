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Pellegrini punta il derby: difficile il rientro con il Parma

06/05/2026 alle 11:31.
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Lorenzo Pellegrini ancora ai box per la prossima sfida di campionato contro il Parma. Il numero 7 lo scorso 10 aprile nel match interno contro il Pisa ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra. 4 settimane il tempo stabilito per il recupero. Per la sfida di domenica al Tardini, a 30 giorni esatti dall'infortunio, Pellegrini molto difficilmente sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista, dunque, punta a rientrare alla 37esima giornata di campionato, ovvero per il derby contro la Lazio.

(Il Tempo)