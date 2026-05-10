PARMA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Confermato l'undici anti-Fiorentina: Pisilli e Soulé alle spalle di Malen

10/05/2026 alle 08:49.
Alle 18:00 la Roma affronterà il Parma di Cuesta. Sfida complicata lontano dall'Olimpico per i giallorossi, ma Gasperini potrà contare su quasi tutto il gruppo a disposizione, a parte Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza. Alle spalle di Malen dovrebbero agire Soulé e Pisilli, con l'undici titolare confermato dopo la vittoria sulla Fiorentina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT:  Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.