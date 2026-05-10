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Parma-Roma, il gol di Malen al centesimo minuto è il più tardivo segnato dai giallorossi negli ultimi 20 anni

10/05/2026 alle 21:00.
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La Roma tiene accesa la corsa Champions League e vince una partita folle in trasferta contro il Parma. Le reti di Rensch e Malen sono arrivate nei minuti di recupero e il rigore realizzato dall'attaccante ex Aston Villa, precisamente al centesimo minuto e due secondi. Si tratta di un record per la Roma, perché il gol di Malen è quello più tardivo negli ultimi 20 anni della storia giallorossa, quindi dalla stagione 2006-2007. Superato, quindi, il gol realizzato da Abraham contro lo Spezia a febbraio 2022. L'attaccante inglese segnò, infatti, al 98':05.