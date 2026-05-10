Parma-Roma, il gol di Malen al centesimo minuto è il più tardivo segnato dai giallorossi negli ultimi 20 anni

La Roma tiene accesa la corsa Champions League e vince una partita folle in trasferta contro il Parma. Le reti di Rensch e Malen sono arrivate nei minuti di recupero e il rigore realizzato dall'attaccante ex Aston Villa, precisamente al centesimo minuto e due secondi. Si tratta di un record per la Roma, perché il gol di Malen è quello più tardivo negli ultimi 20 anni della storia giallorossa, quindi dalla stagione 2006-2007. Superato, quindi, il gol realizzato da Abraham contro lo Spezia a febbraio 2022. L'attaccante inglese segnò, infatti, al 98':05.

100:02 - Roma's goal against Parma at 100:02 is the latest the Giallorossi have scored in the last 20 #SerieA seasons (since 2006/07), overtaking the goal netted at 98:05 by Tammy Abraham against Spezia in February 2022. Photofinish.#Parmaroma — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 10, 2026



