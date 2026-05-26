Open VAR, il designatore Tommasi sul tocco di mano di Bowie in Verona-Roma: "Braccio largo in partenza, rigore chiaro" (VIDEO)

Nell'ultima puntata stagionale di Open Var su Dazn, il designatore arbitrale Dino Tommasi ha analizzato l'episodio del calcio di rigore assegnato alla Roma nel match del Bentegodi contro il Verona, concesso per un fallo di mano di Kieron Bowie (poi parato da Lorenzo Montipò su Donyell Malen, con l'olandese veloce a ribadire in rete grazie all'assist di Paulo Dybala). L'episodio, nel match diretto dall'arbitro Simone Sozza, è stato esaminato attraverso la diffusione dei dialoghi ufficiali tra il direttore di gara e la sala VAR guidata da Francesco Meraviglia.

Dall'audio emerge lo studio accurato dei dettagli da parte del VAR prima del richiamo all'on-field review: "Dobbiamo vedere come passa... ora cerco un'altra camera e poi come impatta. Un attimo solo. Allora intanto ho questa, girami la camera... Il braccio parte largo. Comunque è tanto largo il braccio. Simone, un attimo solo controllo la PP, preferisco fartelo vedere un attimo solo perché il braccio in partenza è molto largo. Ti consiglio un on-field review per possibile calcio di rigore. Parti con questa e poi gli facciamo vedere anche la dinamica. Facciamo valutare a lui, noi restiamo aperti". Al monitor, Sozza ha confermato l'infrazione: "A seguito di revisione, il numero 18 del Verona ha il braccio in posizione innaturale e colpisce il pallone con la mano. Decisione finale: rigore".

Dino Tommasi ha promosso pienamente la decisione presa sul campo: "Sì sì, decisamente decisione finale corretta. È un'ottima lavorazione della Sala Var, di Meraviglia. Molto bravo anche nel dire 'restiamo aperti di mente, lasciamo valutare a lui', sottolineando la centralità dell'arbitro di campo. È corretta perché il braccio di Bowie è largo già in partenza, molto largo. Mancini si è già liberato dalla marcatura, assolutamente. È un braccio asimmetrico: destro largo, sinistro lungo il corpo, quindi in una posizione scomposta. Fa sé stesso più largo. Ripeto, Mancini si è già liberato dalla marcatura, sicuramente. Questo, di scuola, è calcio di rigore chiaro, chiaro. Molto bravo Sozza a far suo il richiamo del VAR Meraviglia e decide di dare correttamente il calcio di rigore".

Il tocco di mano di Bowie dopo l’ofr ?️ ⚠️

L’arbitro assegna un calcio di rigore alla Roma?



L’audio del VAR e l’analisi dell’episodio ad #OpenVAR, disponibile sul’app #DAZN ? pic.twitter.com/9kLijD7szY — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 26, 2026



