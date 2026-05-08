Onorato (assessore ai Grandi Eventi): "Sovrapposizione derby e Internazionali? Sarebbe il caso di far giocare Roma-Lazio lunedì alle 20:45"

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi del comune di Roma, è stato ospite di "Un Giorno da Pecora" a Rai Radio1 e si è espresso sul tema che riguarda la sovrapposizione tra gli Internazionali di Tennis e il derby della Capitale tra Roma e Lazio. "“Io credo che sarebbe il caso di fare la finale del tennis la domenica e il derby di Roma lunedì alle 20.45. Si sarebbe sicuramente potuto organizzare in modo migliore”.