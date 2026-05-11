Onorato (assessore ai Grandi Eventi): "Derby di lunedì alle 21, basta avere paura degli scontri tra tifosi'

"Roma ha dimostrato di saper gestire in simultanea qualunque evento, non ci spaventano per la finale degli Internazionali d'Italia e il derby. La finale degli Internazionali si sapeva da anni, è giunta l'ora che i calendari vengano fatti incastrando sport che ormai non sono più secondari. Logica vorrebbe che un giorno si faccia la finale e quello dopo si giochi il derby. Se si dovesse spostare a lunedì il derby, che si faccia alle 21 per dare la possibilità a tutti coloro che lavorano di poter tornare a casa o di andare allo stadio. A Roma non dobbiamo aver paura di fare un derby di sera a causa di possibili incidenti, è ora che chi pensa di andare allo stadio per fare degli scontri sia assicurato alla giustizia. Ci aspettiamo da parte del Governo parole molto nette su questo". Così Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport. turismo e moda del Comune di Roma, a margine della presentazione di Piazza di Siena, torna sulla questione derby.

(Ansa)