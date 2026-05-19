Napoli, Conte lascerà il club a fine stagione: decisione comunicata un mese fa a De Laurentiis

Antonio Conte lascerà il Napoli al termine della stagione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'allenatore ha già maturato la propria decisione, comunicandola al presidente Aurelio De Laurentiis circa un mese fa. Il rapporto tra il tecnico e il club azzurro si concluderà senza il versamento di alcuna penale o clausola rescissoria. Conte lascerà la panchina dei campani rinunciando alla buona uscita e, attualmente, non avrebbe stretto accordi con altre società per il prossimo anno. Il Napoli si prepara dunque alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione.

? BREAKING: Antonio Conte has decided to LEAVE Napoli at the end of the season, it’s over.



Conte made his decision and informed the president De Laurentiis already one month ago.



There will be no exit fee, Conte will leave without severance pay and without any agreement… pic.twitter.com/yIcOdkMCMZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026



