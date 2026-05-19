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Napoli, Conte lascerà il club a fine stagione: decisione comunicata un mese fa a De Laurentiis

19/05/2026 alle 18:20.
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Antonio Conte lascerà il Napoli al termine della stagione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'allenatore ha già maturato la propria decisione, comunicandola al presidente Aurelio De Laurentiis circa un mese fa. Il rapporto tra il tecnico e il club azzurro si concluderà senza il versamento di alcuna penale o clausola rescissoria. Conte lascerà la panchina dei campani rinunciando alla buona uscita e, attualmente, non avrebbe stretto accordi con altre società per il prossimo anno. Il Napoli si prepara dunque alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione.