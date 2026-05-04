Nainggolan: "Nel mio prime ero più forte di Koné. McTominay? Tutta la vita io" (VIDEO)

SKY CALCIO UNPLUGGED - Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, è l'ospite della tredicesima giornata del format dell'emittente televisiva e ha risposto alle domande sul confronto con gli attuali centrocampisti della Serie A. Ecco le sue parole.
Nainggolan prime o Calhanoglu?
"Io".
Barella?
"Se devo dire un giocatore sopra di me, metto lui".
De Bruyne?
"Siamo diversi. A me lui piace tanto e vede delle cose che altri non vedono. Si tratta di una persona a cui voglio bene, quindi lo metto sopra di me".
Rabiot?
"Io".
McTominay?
"Io, tutta la vita. Non mi piace, segna tanto ma nel gioco è un calciatore normale".
Koné?
"Io, ancora non si può paragonare".
Modric?
"Lui. Per me è il centrocampista più completo che c'è ora".