Mourinho torna al Real Madrid: pronto un contratto di due anni. Manca solo la firma

Tutto fatto per il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese lascerà il Benfica, e farà ritorno a Madrid dopo la sua esperienza dal 2010 al 2013 con i Blancos. Come riportato da Fabrizio Romano, per l'ex Roma è pronto un contratto di due anni e a breve ci saranno le firme sui documenti per ufficializzare l'ingaggio. Mourinho volerà a Madrid dopo la partita del Real contro l'Athletic Bilbao.

? Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.



Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.



Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.



? https://t.co/J6yTl9JBcd pic.twitter.com/9RZXCsVpXW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026



