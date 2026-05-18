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Mourinho torna al Real Madrid: pronto un contratto di due anni. Manca solo la firma

18/05/2026 alle 10:54.
mourinho-benfica

Tutto fatto per il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese lascerà il Benfica, e farà ritorno a Madrid dopo la sua esperienza dal 2010 al 2013 con i Blancos. Come riportato da Fabrizio Romano, per l'ex Roma è pronto un contratto di due anni e a breve ci saranno le firme sui documenti per ufficializzare l'ingaggio. Mourinho volerà a Madrid dopo la partita del Real contro l'Athletic Bilbao.