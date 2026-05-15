Mourinho: "Non ho ricevuto nessuna proposta dal Real Madrid. Rinnovo con il Benfica? L'offerta c'è ma non l'ho ancora vista"

Il futuro di Josè Mourinho potrebbe essere al Real Madrid. L'ex Roma sembra essere il maggiore candidato per la panchina dei Blancos, con Florentino Perez che vorrebbe un profilo di esperienza, capace di gestire lo spogliatoio e soprattutto che sa come si vince. Per Mourinho sarebbe un ritorno a Madrid, dopo l'esperienza avuta dal 2010 al 2013.

L'allenatore è attualmente sotto contratto con il Benfica e la sua concentrazione è esclusivamente sul club portoghese che nell'ultima gara stagionale si gioca l'accesso alla prossima Champions League. Nella conferenza stampa alla viglia del match contro l'Estoril, il tecnico ha parlato anche di futuro dichiarando come non abbia avuto contatti con il Real Madrid: "Per quanto riguarda il Real Madrid, non mi hanno mai detto di avere un'offerta da presentarmi. Né il presidente, né alcuna persona importante all'interno dell'organizzazione. Ma se me l'avessero detto, avrei risposto esattamente allo stesso modo”.

Intanto è arrivata l'offerta di rinnovo da parte del Benfica, ma Mourinho è concentrato solo sul campo: "Sì, mercoledì ho ricevuto un'offerta di rinnovo dal Benfica. L'offerta è stata consegnata al mio agente, ma non volevo vederla, saperne di più o analizzarla. Lo farò solo a partire da domenica. La prossima settimana sarà importante per me, per il mio futuro e anche per il Benfica. Quando la stagione finisce, il Benfica deve iniziare a pensare alla successiva. Ma, secondo il contratto e l'accordo che ho firmato al mio arrivo, abbiamo questi pochi giorni per vedere cosa succede e prendere una decisione. Il Benfica è molto più grande di me, non c’è paragone. È più grande di chiunque, di qualsiasi allenatore, giocatore, presidente, di chiunque. Quindi, per quanto riguarda la mia situazione personale, penso che non ci sia motivo di preoccuparsi, perché il club è più grande di tutti e non c’è bisogno di preoccuparsi se qualcuno se ne va".