Morte Alex Zanardi, disposto dalla FIGC un minuto di silenzio prima delle partite del weekend

Giornata di lutto per il mondo dello sport. All'età di 59 anni, oggi, 2 maggio, è scomparso Alex Zanardi. In ricordo del campione paraolimpico, la FIGC ha disposto un minuto di silenzio prima delle gare del weekend di ogni campionato

"La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio per la scomparsa all’età di 59 anni di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport. Su invito del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi di lunedì) nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici per onorare la sua memoria" si legge sul comunicato.

(figc.it)

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