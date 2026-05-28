Massara-Roma, è finita: atteso il comunicato ufficiale

Si chiude dopo appena un anno la nuova esperienza di Ricky Massara alla Roma. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora attraverso il proprio profilo X, sarebbe già stata definita l’uscita del dirigente giallorosso, con le parti che avrebbero trovato un accordo per una risoluzione consensuale. Stando all’indiscrezione, mancherebbe ormai soltanto il comunicato ufficiale del club per formalizzare la separazione. Una decisione che segnerebbe dunque la conclusione del secondo capitolo romanista di Massara, tornato nella Capitale appena un anno fa. Già pronto il successore, Tony D'Amico.

Dopo un anno è finita la nuova esperienza di Ricky #Massara alla #ASRoma. Già definita l’uscita, sarà una risoluzione consensuale. Si attende solo il comunicato del club — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 28, 2026





(@Fil_Biafora)