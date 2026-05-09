Manna-Roma: fumata nera. Per ora il ds non si libera dal Napoli

Con Giuntoli ad un passo dall'Atalanta, sembrava più semplice la strada di Manna verso la Roma. Come scrive il giornalista de La Stampa Matteo De Santis, però, non c'è la fumata bianca. Il direttore sportivo, infatti, per ora non si libera dal Napoli. Da capire se si tratta di una chiusura definitiva oppure temporanea.
Fumata #nera, da verificare se definitiva o temporanea, per #Manna alla @OfficialASRoma : l'attuale ds del @sscnapoli per ora non si libera dal club azzurro. #calciomercato #Roma #Napoli
— Matteo De Santis (@matteodesant) May 9, 2026