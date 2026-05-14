Mancini: "Siamo concentrati su noi stessi. Domenica o lunedì? Sappiamo solo che sarà una partita importante"

La Roma continua a inseguire un posto nella prossima Champions League e, in attesa del penultimo decisivo appuntamento stagionale, da Trigoria filtra massima concentrazione. A confermarlo è Gianluca Mancini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione sul film di Aldair, chiamato a commentare la corsa europea dei giallorossi.

Il difensore romanista, senza sbilanciarsi su incastri e calendario, ha risposto così: "Come ho detto tante volte, però, pensiamo a noi stessi. Sappiamo che mancano due partite, domenica o lunedì, non sappiamo ancora, ma ci sarà una partita importante, e la successiva sarà uguale. Quindi facciamo la corsa su noi stessi, sapendo che dobbiamo sbagliare poco e allenarci forte come stiamo facendo, per arrivare alle partite come stiamo facendo".

Il numero 23 si è espresso anche su Aldair: "Me l'hanno raccontato, io ero molto piccolo, però l'ho visto nei video e me l'hanno raccontato per scoprire cos'era, ed era veramente un'eccellenza del difensore, un fenomeno, un grande. Però l'ho conosciuto anche come persona ed è davvero una grande persona. È bello essere qui stasera per lui"