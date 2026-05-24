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Malen, che impatto: nell'era dei 3 punti è tra i giocatori che ha segnato più gol in meno di 20 presenze. Come Ibra e Ronaldo

24/05/2026 alle 22:57.
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Impatto devastante per DOnyell Malen con la Serie A. L'olandese infatti, tra i giocatori che hanno chiuso una stagione di Serie A con meno di 20 presenze nell'era dei 3 punti a vittoria è, assieme a Ibrahimovic (15 in 19 nel 2020/21) e Ronaldo (14 in 19 nel 1998/99), uno dei 3 che ha segnato più gol.