Malen, che impatto: nell'era dei 3 punti è tra i giocatori che ha segnato più gol in meno di 20 presenze. Come Ibra e Ronaldo

Impatto devastante per DOnyell Malen con la Serie A. L'olandese infatti, tra i giocatori che hanno chiuso una stagione di Serie A con meno di 20 presenze nell'era dei 3 punti a vittoria è, assieme a Ibrahimovic (15 in 19 nel 2020/21) e Ronaldo (14 in 19 nel 1998/99), uno dei 3 che ha segnato più gol.

14 - Tra i giocatori che hanno chiuso una stagione di Serie A con meno di 20 presenze nell'era dei 3 punti a vittoria, Donyell #Malen (14 reti in 18 presenze) è, assieme a Ibrahimovic (15 in 19 nel 2020/21) e Ronaldo (14 in 19 nel 1998/99), uno dei 3 che ha segnato più gol. Re. — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 24, 2026



