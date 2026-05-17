Malen balla al debutto. Ma la Roma perde Koné

Donyell Malen ha letteralmente cambiato volto alla stagione della Roma. In appena mezzo girone, l'olandese ha segnato quanto i primi tre marcatori della Lazio messi insieme, trascinando i giallorossi in piena corsa Champions. (...) Perfettamente ambientato nella Capitale e ormai abituato all'affetto dei tifosi che lo incrociano all'Eur, oggi Malen vivrà la sua "prima volta" nella stracittadina romana, un'atmosfera che promette brividi diversi anche rispetto al derby della Ruhr vissuto a Dortmund.

Gasperini riparte dal suo numero 14 e, soprattutto, dalla spinta di Paulo Dybala. La "Joya" è la spalla ideale che è mancata per gran parte del campionato: i due hanno mostrato un'intesa naturale già a Parma e i numeri confermano che, con loro in campo contemporaneamente, la capacità realizzativa della squadra aumenta sensibilmente.

(...) Non arrivano però solo buone notizie da Trigoria: nell'ultima seduta Manu Koné ha accusato un problema muscolare che, salvo sorprese, lo terrà fuori dalla sfida. Al suo posto scalda i motori El Aynaoui, che completerà il reparto con Pisilli e Cristante. Quest'ultimo dovrebbe agire in posizione avanzata per schermare il regista di Sarri, riproponendo il piano tattico dell'andata. In panchina, pronti a subentrare, restano armi importanti come Pellegrini e Soulé. "Siamo carichi, avremmo giocato questo derby in qualsiasi momento", ha garantito Gasp. Malen è pronto a rispondergli sul campo, cercando il suo quattordicesimo centro stagionale.

(corsera)