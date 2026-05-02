Lutto nel mondo dello sport: è morto Alex Zanardi

Oggi, 2 maggio, si è spento all'età di 59 anni Alex Zanardi. Un atleta che ha da sempre lottato contro il destino e che con il suo sorriso non ha mai mollato. Ex campione di Formula 1 e Formula Cart. Nel 2001 ci fu l'incidente in Germania che lo ha costretto all'amputazione di entrambe le gambe. Zanardi, poi, non si è arreso ed è diventato un campione paralimpico avendo ottenuto quattro medaglie d'oro e due d'argento. Nel 2020 un altro incidente. Uno scontro con un camion mentre partecipava a una staffetta benefica in handbike da lui stesso organizzata a sostegno della lotta contro il Coronavirus. Ne dà il triste annuncio la famiglia.