L'USSI festeggia 80 anni: a Pisilli e Motta il "Premio Arancio". Domani alle 11:30 la premiazione

Giornata speciale per Niccolò Pisilli, il quale riceverà un premio nella giornata di domani in occasione degli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Il centrocampista della Roma si è aggiudicato, insieme al portiere della Lazio Edoardo Motta, il "Premio Arancio" e la cerimonia andrà in scena alle ore 11:30 presso il Circolo Canottieri Aniene.

Ecco il comunicato: "L’Unione Stampa Sportiva Italiana festeggia i suoi primi 80 anni, e lunedì 25 maggio, alle ore 11:30, lo storico Circolo Canottieri Aniene ospiterà la tradizionale Festa Annuale dell’USSI Roma. A fare gli onori di casa e a condurre la mattinata saranno il Presidente Jacopo Volpi e la giornalista e consigliera del Gruppo Rai Simona Rolandi, pronti a celebrare i protagonisti della stagione scelti dal Direttivo dell’Associazione.

Il prestigioso “Premio Arancio” sarà consegnato a due giovani talenti del calcio capitolino: Nicolò Pisilli per la Roma ed Edoardo Motta per la Lazio. Ricco il parterre dei premiati dello sport, che vedrà sfilare le eccellenze olimpiche e paralimpiche: Zaynab Dosso (atletica), Giorgia Marchetti (padel), Odette Giuffrida (judo), Marco Cicchetti (atletica paralimpica) e Antonio Fantin (nuoto paralimpico). Spazio anche al calcio del territorio con i riconoscimenti all’Ostia Mare, per la storica promozione in Lega Pro, e al Frosinone Calcio, rappresentato dal difensore Gabriele Bracaglia per il ritorno in Serie A.

Come da tradizione, la festa celebrerà le grandi firme e le voci più amate del giornalismo sportivo. Il premio “Una vita per la radio” andrà alla leggenda di Tutto il calcio minuto per minuto Ezio Luzi (92 anni), il Premio Tosatti a Riccardo Cucchi e il Premio alla Carriera a Francesco Volpe (Corriere dello Sport). Tra gli altri riconoscimenti, spiccano quelli a Giulia Mizzoni (Premio Speciale e Qualità), Francesco Saverio Intorcia (Premio Desk), Micaela Catena (Under 35), al fotografo Gino Mancini e a Pierluigi Pardo (Premio Golf e Passione promosso da Federgolf in memoria del Presidente Franco Chimenti).

Ad accogliere i premiati e il ricco parterre di autorità saranno il Presidente del C.C. Aniene Massimo Fabbricini, il Presidente nazionale USSI Gianfranco Coppola e il Presidente onorario Luigi Ferrajolo. Tra i numerosi ospiti istituzionali attesi, Luciano Buonfiglio (CONI), Marco Giunio De Sanctis (CIP), Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris (Sport e Salute), Guido D’Ubaldo (Presidente OdG Lazio) e i candidati alla presidenza FIGC, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, quest’ultimo anche in veste di padrone di casa come presidente onorario del Circolo Aniene.

L’appuntamento è per lunedì 25 maggio: una mattinata di festa, orgoglio e grande giornalismo".

(ussi.it)