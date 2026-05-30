L'omaggio di Luis Enrique dopo la vittoria della Champions: "Devo ringraziare il mio caro amico Bisceglia, romanista e insegnante"

Luis Enrique ha celebrato la conquista della sua seconda Champions League alla guida del PSG dedicando un pensiero speciale a un tifoso della Roma. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ai rigori contro l'Arsenal, il tecnico spagnolo ha aperto l'intervista salutando il suo storico insegnante di italiano, Claudio Bisceglia: "Devo ringraziare il mio caro amico Claudio Bisceglia, romanista e insegnante. Un vero amico!". Bisceglia, tifoso giallorosso, aveva collaborato con l'allenatore asturiano durante la sua esperienza sulla panchina della Roma. Già nel 2015, in occasione del trionfo europeo alla guida del Barcellona, Luis Enrique lo aveva inserito pubblicamente tra i ringraziamenti della serata.

Analizzando la finale di Budapest, il tecnico ha spiegato le indicazioni fornite alla squadra durante l'intervallo per scardinare la difesa dei Gunners: "Cose normali per attaccare una squadra che si difende bene centralmente. Pochi tocchi, gioco rapido". Infine, interpellato sull'ennesimo successo arrivato dal dischetto dopo i trionfi in Supercoppa e nella Coppa Intercontinentale, ha risposto con una battuta: "Un'altra vittoria ai rigori? Siamo abituati".