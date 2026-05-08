Liverpool, Slot: "Tsimikas? Tornerà dal prestito e sostituirà Robertson"

08/05/2026 alle 18:37.
Arne Slot, tecnico del Liverpool, è tornato a parlare di Kostas Tsimikas in conferenza stampa, confermando il ritorno del greco ad Anfield al termine della stagione. Le sue parole: "Dobbiamo cambiare un po’ a causa dei due giocatori che se ne vanno (uno è Robertson, ndr). Uno di loro sarà probabilmente sostituito da Kostas Tsimikas, perché sta tornando dal prestito.”