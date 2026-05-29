"Let's play together": Roma nel IV Municipio a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Regalate ai bambini maglie autografate (COMUNICATO e FOTO)

Altra splendida iniziativa promossa dalla Roma. Nella giornata di ieri il club giallorosso si è recato presso la Parrocchia S. Atanasio per sostenere le attività della Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie. Ecco la nota ufficiale: "Nuova iniziativa del Club presso la Parrocchia S. Atanasio, dove si è svolto un pomeriggio di sport, amicizia e condivisione ed un torneo di calcio per bambini delle elementari provenienti da diverse parrocchie della città. Presente anche il Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti con la Vice Presidente, Annarita Leobruni.

L’obiettivo principale dell’evento, ispirato dalle segnalazioni ricevute dal Club in merito alle difficoltà che affrontano quotidianamente tante famiglie di ragazzi con disabilità, è stato quello di dare sostegno alle attività della Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH Lazio), anche attraverso una raccolta fondi sul posto per aggiudicarsi alcune maglie della Roma autografate.

Grazie alla collaborazione con il Forum del Lazio del Terzo Settore – presente con la portavoce, Francesca Danese – e al coinvolgimento delle parrocchie del IV e V Municipio, è stato possibile costruire momenti di condivisione e consapevolezza sui temi della disabilità rivolti ai piccoli partecipanti del torneo e alle loro famiglie. Significativa, a questo proposito, la presenza del Presidente della FISH Lazio, Daniele Stavolo, che ha portato la sua testimonianza e condividendo anche la propria esperienza di vita da persona che si muove in carrozzina.

A ciascun bambino è stato poi consegnato un cartoncino a forma di pallone su cui scrivere un pensiero o realizzare un disegno, per comporre un mosaico su un grande pannello a forma di porta da calcio con il motto “Costruiamo insieme il goal più bello”. Pallone dopo pallone, la rete si è riempita con i pensieri dei bambini, delle famiglie e della comunità, trasformando il torneo in un simbolo di partecipazione condivisa.

L’evento rientra nelle attività previste dalla policy di sostenibilità del Club “Equality and Inclusion”, la cui finalità e rafforzare il legame con la comunità locale, sostenendo progetti di valore sociale, educativo e inclusivo e valorizzando lo sport come strumento di aggregazione e partecipazione".

(asroma.com)