Lens, Abdulhamid: "Spero di restare qui, la decisione spetta ai club" (VIDEO)

Saud Abdulhamid, in prestito al Lens ma di proprietà della Roma e reduce da una stagione più che positiva, ha parlato del suo futuro al portale. Ecco le sue parole.

Sull'esperienza al Lens?

"All'inizio della stagione, le possibilità di giocare erano limitate. Ho cercato di sfruttare ogni occasione che mi si è presentata, ho dato il massimo e sono riuscito a conquistare lo staff. Sto cercando di mantenere la costanza e di raggiungere il più alto livello possibile. Spero di restare al Lens, il percorso da fare è ancora lungo e continuerò a dare il massimo".

Sul possibile ritorno alla Roma?

"I dettagli non sono ancora del tutto chiari. Se il Lens avrà bisogno di me, sarò pronto a dare tutto quello che ho. La decisione finale spetta ai club. Sono pronto a qualsiasi sfida, che significhi tornare alla Roma o restare al Lens, farò tutto il possibile per mettermi alla prova. Non prendo in considerazione il ritorno in Arabia Saudita: voglio continuare il mio percorso e dare il massimo in Europa".

النجم السعودي سعود عبد الحميد يتحدث عن الوجهة المقبلة في مسيرته ? pic.twitter.com/7uO5wVhFdN — winwin (@winwinallsports) May 18, 2026



