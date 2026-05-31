Lazio, smentita l'offerta da 450 milioni di JP Morgan: "Mai pervenuta alcuna proposta per l'acquisto della società. Notizia del tutto priva di fondamento" (COMUNICATO)

Nelle ultime ore in casa Lazio si è parlato dell'arrivo di un'offerta da 450 milioni di euro proveniente da JP Morgan per l’acquisizione delle quote della società, ma il club biancoceleste ha smentito tali voci e ha fatto chiarezza tramite un comunicato. Ecco la nota: "La S.S. Lazio, con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano ‘Il Tempo’ a firma di Luigi Bisignani, contenente il riferimento a una presunta offerta da 450 milioni di euro formulata da JP Morgan per l’acquisizione della Società, smentisce in maniera categorica quanto riportato.

Tale notizia è del tutto priva di fondamento, non essendo mai pervenuta alla Società alcuna proposta, manifestazione di interesse o interlocuzione riconducibile a JP Morgan avente ad oggetto l’acquisizione del Club.

Si tratta pertanto di un’informazione non veritiera, presentata come fatto senza alcun riscontro oggettivo.

Per tale ragione, la S.S. Lazio chiede al quotidiano ‘Il Tempo’ di procedere con la pubblicazione di una tempestiva rettifica, con analoga evidenza rispetto alla notizia diffusa, al fine di ripristinare una corretta informazione nei confronti dei propri lettori, dei tifosi, del mercato e di tutti gli stakeholder della Società.

La Società segnalerà inoltre alla Consob l’ennesima diffusione di informazioni prive di riscontro riguardanti presunte operazioni sul capitale della S.S. Lazio, suscettibili di alterare la regolare formazione del prezzo del titolo e di generare disorientamento tra gli investitori".

(sslazio.it)