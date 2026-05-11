Bove presente agli 80 anni della Boreale: "Orgoglioso di far parte della storia del club" (FOTO e VIDEO)

Fondata nel 1946, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Boreale celebra gli 80 anni dalla sua nascita e la nota società calcistica di Roma Nord ha organizzato un evento per festeggiare tale traguardo. Alla cerimonia è presente anche Edoardo Bove, il quale acquistò il club nel 2024. La Boreale milita attualmente nel campionato di Eccellenza Lazio e ha chiuso il Girone A in ottava posizione con 48 punti in 34 giornate.

Nel corso dell'evento Bove ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono stato un giocatore della Boreale, quindi parte di questa storia. Per me è motivo di grandissimo orgoglio. Prima parlavate di me ed essere qui con voi mi scalda il cuore. Anche se non siete abituati a parlare in pubblico, ve la siete cavata bene (ride, ndr). Volevo ringraziarvi pubblicamente, ho sempre ringraziato la mia famiglia ma se ho raggiunto determinati obiettivi è anche merito vostro. Quando sto a Londra sono davvero tranquillo perché so che voi siete qui e insieme agli altri ragazzi cercate sempre di dare il massimo per offrire ai ragazzi il meglio. Questo mi fa stare tranquillo ed è motivo di grandissimo gioia. Sono partito dai ringraziamenti perché mi sentivo di farlo subito. Ma ora voglio parlare di ciò che provo io nell'essere qui oggi e far parte della Boreale in un modo differente. Io sto cercando di trasformare un ricordo di infanzia molto positivo in un legame ancora più grande. Sappiamo quanto siamo legati, ma questo legame professionale è motivo di grandissimo entusiasmo. Ho scelto di legarmi alla Boreale per dare la possibilità a ogni ragazzo di vivere il mio percorso e di farlo con la massima serenità possibile. Uno dei motivi per cui credo di essere diventato giocatore è di non aver sentito la pressione del dover arrivare. Inoltre non ho sentito nemmeno la pressione della famiglia, ovviamente tutti vorrebbero avere un figlio calciatore soprattutto in Italia. Ma questo tipo di volontà a volte inibisce i ragazzi, ma fortunatamente non è stato il mio caso. Questa è una cosa che viene molto sottovalutata. Prima parlavamo di risultati, ma a volte la voglia di fare risultati può esserti nemica. La ricerca della tranquillità e del crescere in un ambiente sereno è la cosa più importante. Voglio sottolineare l'impegno che mettiamo al di fuori del campo anche nelle iniziative sociali. Vi ringrazio perché tutti i corsi sul primo soccorso danno la possibilità a molte persone di informarsi su un argomento che è ancora arretrato. Qui cerchiamo di far si che tutti i ragazzi possano essere al corrente di tutte le manovre di primo soccorso, a partire dallo staff e dagli allenatori. Diamo grande importanza per l'episodio che mi è accaduto e per ciò che è successo dopo quello. Tutti si sono spaventati, ma dobbiamo cercare di concretizzare quello spavento. Fare qui i corsi di primo soccorso è stato motivo di grande gioia per me. Ringrazio i ragazzi della prima squadra perché questo anno è stato molto positivo per loro. Io sono venuto qui per moltissimo tempo ed era tanto che non lo facevo. Inoltre ho avuto anche la possibilità di stare con loro e di allenarmi insieme a loro, questa è stata una delle prime scintille che ha riportato in me una voglia matta di giocare. Non conta il livello a cui si gioca, siamo tutti malati di calcio e abbiamo questa passione che ci accomuna. Questo è stato il luogo di ritrovo, mi svegliavo e venivo al campo ad allenarsi da solo insieme a un preparatore. Ripartire da questo luogo è un segno del destino. Sono ripartito due volte da qui e sono contento di come sta andando. Mi dispiace di non essere così presente, ma ho avuto la fortuna di poter vivere tutte le persone che sono qui giornalmente. Il lavoro che viene fatto qui è eccellente, l'impegno che viene messo è il massimo a prescindere dalle strutture e dai risultati. Questa è una delle cose più importanti. Vi ringrazio di essere qui, è un grandissimo piacere per me".







Successivamente l'ex centrocampista della Roma ha risposto alle domande dei giornalisti: "