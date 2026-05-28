Kumbulla: "Mi sarebbe piaciuto allenarmi di più con Gasperini. Futuro? Mi metterò a disposizione del mister e farò del mio meglio"

MUNDO DEPORTIVO - Marash Kumbulla, dopo la retrocessione del Mallora, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spangolo parlando anche della Roma, che detiene il suo cartellino. Le sue parole:

Sulla Roma e Gasperini:

"È uno dei migliori allenatori d'Italia e d'Europa. Lo ha dimostrato con l'Atalanta e con la Roma, riportandola in Champions League dopo tanti anni. Mi sarebbe piaciuto allenarmi di più con lui, ma la Roma ha preso le sue decisioni. Bisogna accettarle e cercare qualcosa che ti convinca. Ora andrò per allenarmi bene, mettermi a disposizione del mister e fare del mio meglio. Poi parleremo con loro, vedremo cosa vogliono e decideremo."