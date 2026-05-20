Koné accelera, oggi il rientro in campo con il gruppo: possibile rientro contro il Verona

Filtra ottimismo sulle condizioni di Manu Koné, che potrebbe tornare a disposizione in vista della sfida contro il Verona. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, il centrocampista francese starebbe forzando i tempi per recuperare e candidarsi a una maglia dal primo minuto, con l’ipotesi di una mediana composta insieme a Bryan Cristante. Come riferito anche da Filippo Biafora sul suo canale Telegram, ci sarebbero sviluppi incoraggianti sul fronte Koné, sottolineando come da oggi il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Un rientro che, se confermato, rappresenterebbe una notizia importante per Gasperini in vista del prossimo impegno, considerando il peso del francese negli equilibri del centrocampo giallorosso.