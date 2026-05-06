Instagram, Bove: "Sono contento di aver ricominciato, ma speravo fosse più facile ritrovare spazio e sensazioni" (FOTO)

Edoardo Bove, giocatore del Watford, ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per comunicare il proprio stato d'animo in merito al finale di stagione, momento che ha segnato il ritorno in campo dopo lo stop forzato.

"Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata".



