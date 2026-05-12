Il trapianto capelli di Totti e gli investimenti

Nell'ambito del trapianto capelli Totti, storico capitano della Roma, continua a far parlare della sua scelta di investire in Turchia, diventando un partner strategico di una famosa clinica. Andiamo a scoprire per quali motivi l'ex capitano della Roma avrebbe deciso di investire in un comparto considerato oggi uno dei settori in grande crescita. La scelta di investire in una struttura specializzata e con uno storico alle spalle come Cosmedica, clinica di fama a livello mondiale nei trapianti, presente sul mercato da oltre 16 anni con testimonianze di successo oltre 20.000 procedure alle spalle, ha dato il via a questa collaborazione.

A fronte dell'interesse nel business trapianto capelli Totti afferma la sua volontà di investire in un settore diverso dal suo e ha trovato in Turchia la soluzione che ritiene essere più affidabile e concreta.

I motivi del successo del turismo medico in Turchia sono le sue cliniche in grado di ospitare pazienti internazionali, con staff medici che parlano la lingua inglese. Se il paziente avesse difficoltà in inglese, viene affiancato da un interprete. Non solo, ci sono anche altri vantaggi, uno fra tutti il costo trapianto capelli Turchia . Questo ha un'incidenza del 70% in meno rispetto a preventivi di pari prestazioni in paesi come Italia e Stati Uniti. La Turchia, infatti, può proporre prezzi calmierati a qualità elevata. Il motivo per cui può avere prezzi vantaggiosi è dovuto al fatto che in Turchia il costo della vita è più basso rispetto ad altri paesi e si va a sommare il vantaggio per chi viene da paesi con euro/dollaro, che hanno un cambio favorevole rispetto alla lira turca.

L'interesse dell'ex calciatore in questo settore in grande crescita non è del tutto casuale. Infatti, negli ultimi anni il mondo della medicina estetica ha registrato un incremento, soprattutto in tricologia, e rappresenta una grande eccellenza nelle cliniche turche: sempre più uomini, ma anche donne ritengono fondamentale sentirsi bene e migliorare la propria immagine personale. L'aspetto estetico ha un ruolo preponderante soprattutto per chi soffre di alopecia androgenetica o calvizie, una situazione che può portare a una distorta percezione del sé e a una diminuzione di autostima.

In questo profuso interesse, soprattutto verso l'ambito tricologico, Istanbul ha avuto una crescita esponenziale per la presenza di cliniche, creando un vero e proprio bacino di turismo medico, che il governo turco appoggia, affinché rimanga una voce in attivo nel bilancio statale. Ogni clinica turca di trapianto deve oggi avere standard elevati ed è volontà degli staff medici che rappresentino il massimo possibile del comfort e dell'affidabilità per i pazienti.

Perché sempre più persone scelgono la Turchia

Il trapianto capelli Turchia è una scelta oggi gettonata per chi cerca una soluzione. Tutto questo grazie al fatto che oltre ad avere dei prezzi vantaggiosi, la città di Istanbul è ricca di cliniche moderne, che offrono tecniche avanzate e moderne, quali la DHI e la FUE. Infatti, gli interventi vengono svolti con queste metodologie che hanno il denominatore comune di estrarre uno a uno i follicoli piliferi: per questo è fondamentale affidarsi a professionisti.

La differenza tra la FUE e la DHI è il fatto che la FUE avviene in due passaggi, mentre la DHI avviene in un unico passaggio. Questo è possibile utilizzando un implanter pen con guaina, che protegge il follicolo durante lo spostamento dall'area donatrice all'area da trattare. Questo preserverà la salute del bulbo pilifero stesso.

La clinica Cosmedica rappresenta un grande traguardo in ambito tricologico turco ed è andata oltre, apportando un miglioramento e creando la DHI Sapphire. Partendo dal procedimento della DHI il dr Levent Acar, professionista di livello mondiale, ha aggiunto l'utilizzo di una lama in zaffiro: questa viene utilizzata quando vengono creati i micro canali nell'area da trattare, per inserire i bulbi piliferi. Questo strumento di precisione permette di creare delle micro incisioni molto meno invasive e, quindi, queste implicano una guarigione più veloce e meno dolorosa con un risultato potenzialmente migliore. Ogni trapianto eseguito con successo, oltre a rendere felice il paziente, aumenta la reputazione della clinica.

Tutte queste nuove tecniche, rispetto alle vecchie, permettono al chirurgo di creare un effetto molto più dinamico e armonioso, dando la direzionalità a ogni singolo bulbo pilifero. Essendo un lavoro che richiede attenzione, è fondamentale affidarsi a professionisti che abbiano un'esperienza comprovata.

Grazie alla diffusione di informazioni e testimonianze, sulle gallerie delle varie cliniche turche si possono vedere i risultati del trapianto di capelli prima e dopo , tenendo però in considerazione che ogni caso fa per sé.

La scelta di Totti e la clinica Cosmedica

Capiamo insieme il motivo per cui l'ex capitano della Roma Totti ha scelto la clinica Cosmedica del dottor Levent Acar per entrare in questo business. Grazie all'operato del dottore Levent Acar la fama di Cosmedica è nota. La scelta non è stata casuale da parte dell'ex capitano della Roma in quanto la clinica Cosmedica rappresenta una struttura internazionale nel settore della tricologia ed è in continua crescita. Dopo l'interessamento nel settore del trapianto capelli Totti ha deciso che Cosmedica fosse la clinica giusta con cui collaborare.

Cosmedica, come abbiamo detto, è specializzata in trapianti, ma anche in percorsi strutturati alternativi o coadiuvanti. Tali percorsi prevedono l'utilizzo di PRP, di esosomi e cellule staminali. Un altro vantaggio della clinica è che organizza pacchetti all inclusive per chi si sposta dall'Italia. Se il cliente lo richiede, la clinica gestirà l'organizzazione completa del viaggio del soggiorno e dei trasferimenti, sgravando il cliente stesso da questa incombenza.

Prima e dopo: cosa cercano i pazienti

Il paziente che vuole risolvere efficacemente la sua calvizie deve essere conscio del fatto che il trapianto non è solo un intervento, ma un percorso in cui la parte postoperatoria è importante e ha una durata dai 12 ai 18 mesi. La clinica Cosmedica accompagna il paziente fino alla fine di questo percorso. L'importanza della presenza dello staff medico nella fase postoperatoria è rilevante: il ripristino della chioma è aiutato anche dalle routine, che vanno cambiate in corso d'essere in base a quello che è lo sviluppo della guarigione.

Un settore in continua crescita

Francesco Totti ha capito quanto sia in crescita il settore del trapianto di capelli, per questo motivo ha deciso di entrare nel business, dimostrando, comunque, come il benessere personale sia oramai parte integrante della vita quotidiana. Ottenere il risultato che rappresenti il massimo possibile in termini di naturalezza estetica, è oggi una delle richieste importanti per i pazienti stessi. La scelta di Totti di essere parte attiva del successo di Cosmedica è sicuramente vincente da entrambe le parti.