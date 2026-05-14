Gualtieri scherza con De Rossi in vista di Genoa-Milan: "Daniele, facci sognare"

Una battuta che sa di speranza giallorossa. In occasione della celebrazione della promozione dell’Ostiamare in Serie C, avvenuta nella sala delle Bandiere del Campidoglio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha lanciato un messaggio diretto a Daniele De Rossi: "Daniele, facci sognare".
Il riferimento è chiaramente alla sfida tra Genoa e Milan, con l’ex capitano giallorosso che, sulla panchina rossoblù, potrebbe indirettamente dare una mano alla Roma nella corsa Champions. A una sola giornata dal termine del campionato, infatti, un passo falso dei rossoneri riaprirebbe scenari importantissimi per i giallorossi nella corsa al quarto posto. Una frase pronunciata con il sorriso, ma che fotografa perfettamente il sentimento del popolo romanista, focalizzato, indubbiamente, sul derby, ma anche sul risultato delle concorrenti per l'Europa che conta