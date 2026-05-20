Golden boy 2026, i candidati al premio: c'è anche Vaz

Come ogni anno, sono usciti i candidati per il Golden Boy 2026, premio istituito da Tuttosport nel 2003. Tra i 100 in lizza per la vittoria finale tantissimi talenti Under 21 tra cui Lamine Yamal, Estevao, Zaire-Emery, Alajbegovic (calciatore accostato alla Roma) e tanti altri. Tra i selezionati anche il giallorosso Robinio Vaz, arrivato a gennaio dal Marsiglia, e ben 4 italiani: Francesco Camarda del Milan ma attualmente in prestito al Lecce, Honest Ahanor dell'Atalanta, Luca Reggiani e Samuele Inacio del Borussia Dortmund.