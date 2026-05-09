Giuntoli sarà il nuovo DS dell'Atalanta. Si libera D'Amico, su di lui il Milan

Cristiano Giuntoli ricoprirà il ruolo di nuovo direttore sportivo dell’Atalanta a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l'accordo tra le parti è stato chiuso nelle ultime ore dopo la definizione di tutti i dettagli contrattuali. Si attende ora soltanto l'ufficialità da parte del club bergamasco.
L'arrivo di Giuntoli a Bergamo libera di fatto Tony D'Amico, attuale responsabile dell'area sportiva nerazzurra. Il profilo di D'Amico è stato accostato in più occasioni alla Roma come possibile successore di Frederic Massara.
Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Accordo chiuso.
Negli ultimi giorni le parti hanno definito tutti i dettagli dell’intesa. Si attende l’ufficialità. pic.twitter.com/xheDGRQZBG
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 9, 2026
Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, D'Amico è sempre più lontano da Bergamo. Il dirigente continua a essere molto stimato dal Milan, che segue con attenzione l'evolversi della sua situazione. Nel frattempo, la posizione di Giuntoli in pole position per il ruolo di direttore sportivo della Dea appare ormai consolidata, restringendo il campo dei candidati per la scrivania giallorossa.
D’Amico sempre più lontano da Bergamo. Il dirigente continua ad essere molto stimato dal Milan. Giuntoli in pole per il ruolo di ds della Dea. https://t.co/QtIHattwQQ
— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 9, 2026